У вас є $150 тис.? Міністр підказав заможним українцям, куди прилаштувати гроші

Очільник Міністерства агрополітики та продовольства порівняв заробітки фермерів та можливі доходи від здачі нерухомості в аренду

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко закликав українців інвестувати в землю, оскільки цей ресурс завжди формуватиме додаткову вартість. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

«Незалежно від того, що буде відбуватися у світі: коронавірус, світові економічні кризи – що завгодно, той, хто перший інвестує і придбає землю, в будь-якому разі буде у виграші», – пояснив Лещенко.

Міністр зазначив, що для ефективного розвитку вітчизняного агросектору на сьогодні дуже важлива підтримка та розвиток малого і середнього сільськогосподарського товаровиробника, формування доданої вартості на кожному етапі виробництва сільськогосподарської продукції, максимальна цифровізація всіх процесів, залучення максимальної кількості агротехнічних рішень. І це те, на чому сьогодні сфокусована державна політика.

Також важливою умовою досягнення успіху міністр вважає мінімізацію впливу чиновників на всі процеси, що відбуваються в агросекторі.

Загалом Лещенко вважає інвестиції в агросектор вигіднішими, ніж, наприклад, вкладання коштів у нерухомість.

«У вас є $150 тис., які ви хочете кудись інвестувати. Зараз, як правило, перше, що обирають українці, – ринок нерухомості. Сьогодні за ці кошти ви можете придбати в кращому випадку двокімнатну квартиру в столиці, зробити в ній ще за $50 тис. ремонт – у результаті отримувати в рік максимум $12 тис. доходу від здачі в оренду, і це без амортизаційних витрат. Тепер проведемо паралель із ринком землі. $150 тис. – це 100 га землі, де ви можете в рік виростити, приміром, 380 тонн пшениці, продати з розрахунку $270/1 тонну. І в результаті отримати дохід у розмірі $ 100 тис. Це – можливості сучасного українського фермера», – пояснив міністр.

Нагадаємо, стало відомо, скільки коштуватиме гектар землі через п’ять років.

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