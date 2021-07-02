Українська земля пішла на продаж. Міністерство юстиції реєструє перші угоди

Широкомасштабна земельна реформа розпочне діяти лише з 2024 року

Станом на 14 годину 1 липня 2021 року у реєстрі зареєстровано 33 нових угоди відносно землі сільськогосподарського призначення. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська під час прес-конференції щодо старту ринку землі в Україні, інформує Урядовий портал.

«Це перші угоди із землею сільськогосподарського призначення, укладені після зняття мораторію», – зазначив міністр.

За його словами, перед відкриттям ринку була проведена величезна робота: внесено зміни в чимало законів, розроблено низку нових підзаконних актів. Особливо насиченим у цьому плані видався червень цього року. Адже окрім підготовки чималої кількості підзаконних актів, тривала розробка нового софту, пов’язаного з відкриттям ринку землі.

«Програмне забезпечення реєстрів, які працювали до цього часу, не було придатним для забезпечення обігу ділянок і, зокрема, для дотримання обмежень, встановлених Законом щодо ринку землі. Нині ж жодних фізичних перепон для функціонування ринку землі немає, ми маємо стабільно працюючу систему», – повідомив Денис Малюська.

При цьому міністр юстиції наголосив, що широкомасштабна земельна реформа розпочне діяти лише з 2024 року.

Зараз же настає етап «обмеженого ринку землі», коли придбавати землю можуть лише фізичні особи, і загальна площа таких ділянок не може перевищувати 100 га.

«Для ефективного захисту прав власників землі на законодавчому рівні було прийнято низку постанов щодо перевірки нотаріусами покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення та угод купівлі-продажу на дотримання вимог Закону. Вони у підсумку дадуть можливість забезпечити коректну процедуру продажу ділянок, правильне оформлення всіх відомостей у реєстрі, а громадянам України – реалізувати своє конституційне право на вільне розпорядження своєю власністю», – пояснив міністр юстиції.

Водночас, за його словами, буде здійснюватися і перевірка джерел походження коштів на придбання ділянки у її потенційного власника.

Разом із тим до ринку землі не будуть допущені не лише іноземці, а й окремі категорії громадян України. Серед них, зокрема, особи, щодо яких було застосовано спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи відповідно до закону України «Про санкції» у вигляді заборони на укладення правочинів щодо набуття у власність земельних ділянок.

«У нас було чимало рішень Європейського суду з прав людини про те, що право власності – це базове право громадянина, і його потрібно захищати. Обов’язок держави – надати можливість продавати земельні ділянки. Нарешті, перший вирішальний крок до цього в Україні зроблено. Відсьогодні купувати та продавати земельні ділянки можна», – наголосив Денис Малюська.

Нагадаємо, сьогодні, 1 липня Україна відкрила ринок землі.

Реформу впроваджуватимуть двома етапами.

Перший етап передбачає, що з 1 липня цього року і до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тобто зараз купити землю зможе дрібний, виключно український фермер. Є обмеження щодо обсягів: в одні руки – не більше 100 га.

А другий етап розпочнеться із 1 січня 2024 року. Ось тут до ринку землі вже приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії. Збільшується максимальний розмір земель, які можна купити, – 10 тис. га.

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