У Великобританії зарплати встановили рекорд

Зростання середньої зарплати в Великобританії досягло рекордних 8,8 відсотка за квартал

Зростання заробітної плати у Великобританії побило рекорд – середній дохід співробітників збільшився на 8,8 відсотка в другому кварталі в порівнянні з 2020 роком. Про це пише Bloomberg.

Банк Англії стурбований тим, що зростання заробітної плати буде сприяти інфляції, яка несподівано перевищила цільовий показник, встановлений на рівні двох відсотків, в травні і в червні. Комітет з грошово-кредитної політики очікує, що споживчі ціни виростуть на чотири відсотки до кінця цього року.

Дані Національної статистичної служби (ONS) також свідчать про інфляційний тиск, викликаний підвищенням заробітної плати. Банк Англії очікує, що така тенденція на ринку праці виявиться тимчасовою. Але деякі експерти вважають, що нинішній рівень інфляції вимагає помірного відмови від грошово-кредитного стимулювання.

Показник реального зростання зарплати був спотворений, бо торік середній дохід співробітників сильно знизився, а також відбулося масштабне скорочення робочих місць. ONS вважає, що при обліку цих чинників зростання доходів становить 4,9-6,3 відсотка. Через безпрецедентну нестачу персоналу кількість нових вакансій в Великобританії теж стала рекордною – зараз їх відкрито понад мільйон.

Число робочих місць зросла на 182 тисячі в липні, а це означає, що близько 80 відсотків вакансій, скорочених під час пандемії, тепер відновлено. З травня по липень кількість робочих місць зросла на 44 відсотки і тепер значно перевищує лютневий рівень. У сфері мистецтва, розваг і відпочинку спостерігалося найсильніше квартальне зростання.

Такі показники викликані активним відновленням британської економіки після найсерйознішої економічної рецесії за 300 років. У липні влада представила черговий пакет заходів підтримки економіки на загальну суму в 30 мільярдів фунтів (37,6 мільярда доларів). Основною метою був порятунок робочих місць і допомога роботодавцям у боротьбі з наслідками пандемії. Гроші пішли на податкові пільги для готелів і ресторанів та виплати компаніям для збереження робочих місць.

Нагадаємо, Велика Британія відмовилася від дипломатичної присутності в Афганістані. Найближчим часом з Кабула евакуюють посла Лорі Брістоу та інших співробітників посольства.

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