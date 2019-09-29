Фонд гарантування вкладів проводить аудити всіх великих банків



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Це перший фронт робіт по поверненню активів

онд гарантування вкладів фізичних осіб проводить forensic-аудити по всім великим банкам.

Про це в інтерв’ю для DT.UA заявила директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут.

За її словами, це перший фронт робіт по поверненню активів. Другий фронт – це судова робота на основі так званої нестачі активів для задоволення кредиторських вимог.

«Тут мова вже буде йти про цивільні позови до менеджменту банків, який допустив нестачу активів у фінустанові. Але і кримінальні, і цивільні справи – процеси паралельні, але з однією метою – повернути вкрадені гроші», – заявила Рекрут.

«На мій погляд, в нинішньому юридично-правовому полі кримінальні епізоди довести буде простіше, там йдеться про конкретних осіб, конкретні операції та схеми, чітко зрозумілі винні і зрозумілі завдані збитки», – сказала вона.

«Мене, зізнаюся, цей напрям надихає. І, звичайно, тільки українською юрисдикцією ми не обмежимося, так як в історії практично всіх великих банків мова йде і про відхід грошей в іноземні юрисдикції», – наголосила директор-розпорядник ФГВФО.

Нагадаємо, фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір стягнути з колишніх власників та пов’язаних осіб збанкрутілих банків недостачу активів для погашення вимог кредиторів цих фінустанов на 80 мільярдів гривень.