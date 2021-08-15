В уряді Великої Британії є побоювання, що аеропорт не протримається довше декількох днів

Велика Британія відмовилася від дипломатичної присутності в Афганістані. Найближчим часом з Кабула евакуюють посла Лорі Брістоу та інших співробітників посольства. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в британському уряді.

В уряді Великої Британії є побоювання, що аеропорт не протримається довше декількох днів.

За інформацією видання, дипломатична присутність в Афганістані буде повністю виключена, оскільки британська влада не довіряє заявам талібів.

Напередодні міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес допустив, що Велика Британія може повернути військовий контингент в Афганістан, в якому Талібан захоплює все більше регіонів. За його словами, «будь-який варіант» можливий для боротьби з угрупуванням бойовиків, якщо вони приховують терористів на своїй території.