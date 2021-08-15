Британія відмовилася від дипломатичної присутності в Афганістані
В уряді Великої Британії є побоювання, що аеропорт не протримається довше декількох днів
Велика Британія відмовилася від дипломатичної присутності в Афганістані. Найближчим часом з Кабула евакуюють посла Лорі Брістоу та інших співробітників посольства. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в британському уряді.
В уряді Великої Британії є побоювання, що аеропорт не протримається довше декількох днів.
За інформацією видання, дипломатична присутність в Афганістані буде повністю виключена, оскільки британська влада не довіряє заявам талібів.
Напередодні міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес допустив, що Велика Британія може повернути військовий контингент в Афганістан, в якому Талібан захоплює все більше регіонів. За його словами, «будь-який варіант» можливий для боротьби з угрупуванням бойовиків, якщо вони приховують терористів на своїй території.
Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина. Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни. Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів. 12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану. Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні. До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу. За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році. Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.
Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.
Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.
Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.
12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.
Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.
До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.
За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.
Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.