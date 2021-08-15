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    Британія відмовилася від дипломатичної присутності в Афганістані

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    Британія відмовилася від дипломатичної присутності в Афганістані

    В уряді Великої Британії є побоювання, що аеропорт не протримається довше декількох днів

    Велика Британія відмовилася від дипломатичної присутності в Афганістані. Найближчим часом з Кабула евакуюють посла Лорі Брістоу та інших співробітників посольства. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в британському уряді.

    В уряді Великої Британії є побоювання, що аеропорт не протримається довше декількох днів.

    За інформацією видання, дипломатична присутність в Афганістані буде повністю виключена, оскільки британська влада не довіряє заявам талібів.

    Напередодні міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес допустив, що Велика Британія може повернути військовий контингент в Афганістан, в якому Талібан захоплює все більше регіонів. За його словами, «будь-який варіант» можливий для боротьби з угрупуванням бойовиків, якщо вони приховують терористів на своїй території.

    Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

    Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

    Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

    12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

    Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

    До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

    Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.

    Теги: США НАТО аеропорт Велика Британія Талібан столиця Ентоні Блінкен
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    Британія відмовилася від дипломатичної присутності в Афганістані