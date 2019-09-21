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    З 28 вересня у Вінниці відкриють осінні ярмарки

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    З 28 вересня у Вінниці відкриють осінні ярмарки

    Щосуботи, з 28 вересня по 26 жовтня у Вінниці проводитимуть традиційні осінні ярмарки

    Майданчики з продовольчими товарами розташують біля ТЦ «Plaza Park» (вул. Келецька, 117-Б). Свою продукцію на ярмарку представлять близько 200 виробників з усієї області. 

    До участі у ярмарку будуть залучені підприємства переробної промисловості з виробництва м’ясних та ковбасних виробів, м’яса курей, яєць, олії, молокопродуктів, а також хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів, борошна, круп, плодоовочевих консервів, а також торговельні підприємства споживчої кооперації і сільськогосподарських товаровиробників м’яса, риби, фруктів, овочів, меду та інших продовольчих товарів.

    Також  населенню запропонують саджанці фруктових дерев, а також кущі смородини, аґрусу, малини та різноманітні квіти.

    Вінничани зможуть придбати продовольчі товари та сільгосппродукти за прийнятними цінами безпосередньо у виробників.

    У ярмарку, який пройде 28 вересня 2019 року, приймуть участь близько 200 товаровиробників з усіх районів області та обласного центру. Найбільше продовольства на перший ярмарок привезуть з Вінниці, Вінницького, Літинського,Тиврівського, Липовецького та Немирівського районів. Всього планується реалізувати товарів на суму біля 3 мільйонів гривень.

    Джерело: Vinbazar

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