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    Економіка та фінанси

    Україна готова до пікових виплат за держборгом у вересні - Мінфін

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    <p>Україна накопичила достатньо коштів для покриття виплат за держборгом найближчими місяцями</p> - Україна готова до пікових виплат за держборгом у вересні - Мінфін

    Україна накопичила достатньо коштів для покриття виплат за держборгом найближчими місяцями

    «Накопичених коштів цілком достатньо для обслуговування та виплат державного боргу в найближчі місяці», - йдеться у повідомленні Мінфіну

    В України на Єдиному казначейському рахунку достатньо накопичених коштів для пікових виплат по державному боргу у вересні.

    Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

    «Станом на 1 серпня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 49,0 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 76,8 млрд грн. Накопичених коштів цілком достатньо для обслуговування та виплат державного боргу в найближчі місяці», - йдеться у повідомленні.

    Разом з тим, відповідно до прогнозних розрахунків до кінця 2019 року на погашення та обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу потрібно спрямувати в еквіваленті гривні 169 млрд грн (з яких 71,4 млрд грн за номінованими в гривні ОВДП, а решта виплати в іноземній валюті).

    «Для вчасного і повного фінансування дефіциту та обслуговування боргу відповідно до Середньострокової стратегії управління держборгом важливим пріоритетом є концесійне (пільгове) фінансування від офіційних кредиторів (ЄС) та МФО (передусім Світовий Банк). Таке фінансування є дешевшим та довшим за ринкові (комерційні) запозичення. Таке фінансування передусім залежить від продовження ефективної співпраці з МВФ», - пояснили у міністерстві.

    До слова, дефіцит держбюджету вже перевищив мільярд гривень.

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