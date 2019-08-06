Україна готова до пікових виплат за держборгом у вересні - Мінфін



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Україна накопичила достатньо коштів для покриття виплат за держборгом найближчими місяцями

«Накопичених коштів цілком достатньо для обслуговування та виплат державного боргу в найближчі місяці», - йдеться у повідомленні Мінфіну

В України на Єдиному казначейському рахунку достатньо накопичених коштів для пікових виплат по державному боргу у вересні.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

«Станом на 1 серпня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 49,0 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 76,8 млрд грн. Накопичених коштів цілком достатньо для обслуговування та виплат державного боргу в найближчі місяці», - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, відповідно до прогнозних розрахунків до кінця 2019 року на погашення та обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу потрібно спрямувати в еквіваленті гривні 169 млрд грн (з яких 71,4 млрд грн за номінованими в гривні ОВДП, а решта виплати в іноземній валюті).

«Для вчасного і повного фінансування дефіциту та обслуговування боргу відповідно до Середньострокової стратегії управління держборгом важливим пріоритетом є концесійне (пільгове) фінансування від офіційних кредиторів (ЄС) та МФО (передусім Світовий Банк). Таке фінансування є дешевшим та довшим за ринкові (комерційні) запозичення. Таке фінансування передусім залежить від продовження ефективної співпраці з МВФ», - пояснили у міністерстві.

До слова, дефіцит держбюджету вже перевищив мільярд гривень.