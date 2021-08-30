Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році

Проєкт коштуватиме Україні близько $1,5 млн

Британська компанія Spacebit у співпраці з американськими партнерами здійснить у 2022 році першу українську місію на Місяць, в рамках якої на поверхню супутника буде доставлено техніку для проведення наукових досліджень. Про це під час пресконференції на тему «Spacebit здійснить першу українську місію на Місяць» розповів засновник та генеральний директор компанії Павло Танасюк, передає «Укрінформ».

За словами Танасюка, в рамках місії, яка коштуватиме українській стороні близько $1,5 млн, на супутник буде доставлено техніку для проведення наукових досліджень на поверхні Місяця.

Зокрема йдеться про камери та радіаційні сенсори, що будуть виготовлені українськими інженерами та протестовані компанією спільно з Конструкторським бюро «Південне», Науково-виробничим підприємством «Меридіан» ім. Корольова, підприємством Екотест та ТитанЕра.

Засновник компанії підкреслив, що місія на Місяць дозволить Україні приєднатися до клубу привілейованих країн, які доставили вантаж на супутник. Подібне вдалося лише трьом країнам – Сполученим Штатам, Китаю і Росії.

«Про цей проєкт дізнаються у всьому світі, адже Україна стане однією з небагатьох держав, яка змогла успішно доставити науковий вантаж на Місяць», – додав Танасюк.

Spacebit – це приватна британська компанія, яка розробляє технології космічної робототехніки для місячних і планетарних місій, працює над інструментами аналізу космічних даних і роботизованими концепціями дослідження космосу, які включають штучний інтелект і передову мікробототехніку. Spacebit була заснована в 2014 році українцем Павлом Танасюком.