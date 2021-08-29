Програмісти створили симулятор Windows 11

Розробник Blue Edge створив сайт, що імітує операційну систему Windows 11

У мережі доступний сайт-симулятор Windows 11, пише портал Windowscentral.

Розробник Blue Edge створив сайт, що імітує операційну систему Windows 11 і назвав свій проєкт Windows 11 in React. Завдяки цьому будь-який користувач інтернету може випробувати ОС і зрозуміти, чи подобається йому нова Windows.

Будь-який бажаючий може запустити меню «Пуск», відкрити браузер Edge, магазин Microsoft Store і також виконати інші базові дії.

При цьому функціонал у віртуальному операційному середовищі буде розширюватися. Так, якщо користувач спробує відкрити провідник, то на екрані з'явиться повідомлення, яке обіцяє швидку появу такої можливості.

Випробувати Windows 11 in React можна за посиланням.

У четвер, 24 червня, корпорація Microsoft представила операційну систему Windows 11 з оновленим дизайном та поліпшеною продуктивністю.

Головною метою розробки Windows 365 було - забезпечити безперебійну роботу компаній, співробітники яких працюють у дистанційному режимі в умовах, що склалися протягом останнього часу.