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    Програмісти створили симулятор Windows 11

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    Створено симулятор Windows 11 - Програмісти створили симулятор Windows 11
    Створено симулятор Windows 11
    Фото: theverge.com

    Розробник Blue Edge створив сайт, що імітує операційну систему Windows 11

    У мережі доступний сайт-симулятор Windows 11, пише портал Windowscentral.

    Розробник Blue Edge створив сайт, що імітує операційну систему Windows 11 і назвав свій проєкт Windows 11 in React. Завдяки цьому будь-який користувач інтернету може випробувати ОС і зрозуміти, чи подобається йому нова Windows.

    Будь-який бажаючий може запустити меню «Пуск», відкрити браузер Edge, магазин Microsoft Store і також виконати інші базові дії.

    При цьому функціонал у віртуальному операційному середовищі буде розширюватися. Так, якщо користувач спробує відкрити провідник, то на екрані з'явиться повідомлення, яке обіцяє швидку появу такої можливості.

    Випробувати Windows 11 in React можна за посиланням.

    У четвер, 24 червня, корпорація Microsoft представила операційну систему Windows 11 з оновленим дизайном та поліпшеною продуктивністю.

    Головною метою розробки Windows 365 було - забезпечити безперебійну роботу компаній, співробітники яких працюють у дистанційному режимі в умовах, що склалися протягом останнього часу.

    Теги: технології Microsoft Windows
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    Програмісти створили симулятор Windows 11