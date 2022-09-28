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Україна готова збільшити експорт агропродукції

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна готова збільшити експорт агропродукції
Зеленський запропонував ООН розширити зернову угоду
фото ілюстративне

Зеленський обговорив реалізацію експортної зернової ініціативи з Гутеррішем

Україна готова збільшити експорт агропродукції, тому запропонувала ООН розширити «зернову угоду». Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

Очільник держави під час телефонної розмови з генеральним секретарем Антоніу Гутеррішем, зокрема, обговорив реалізацію експортної зернової ініціативи.

«Обговорили з паном Гутеррішем реалізацію нашої експортної зернової ініціативи. Погодились в тому, що ініціативу потрібно не лише зберегти, не лише захистити від будь-яких намагань її зірвати, але й розширити. Україна готова значно збільшити експорт нашої агропродукції країнам, що її потребують, та відповідну взаємодію з ООН заради гуманітарних цілей і допомоги таким країнам, як Сомалі, Ефіопія тощо», – сказав президент.

Зазначимо, раніше Зеленський заявляв, що Росія може спробувати зірвати зернову ініціативу України.

Варто зауважити, що з початку роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

До слова, Кабінет міністрів України погодив передання до 50 тисяч тонн зерна пшениці до Сомалі та Ефіопії як гуманітарну допомогу. Гроші на зерно виділять із резервного фонду держбюджету.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Теги: експорт зерно Україна президент

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