Україна і Туреччина відновлять переговори щодо режиму вільної торгівлі



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Єрмак і Калін домовилися про засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва Фото: president.gov.ua

В Офісі президента відбулася зустріч української й турецької делегацій щодо поглиблення двосторонніх відносин

Україна і Туреччина повернуться до переговорного процесу про умови режиму вільної торгівлі між країнами.

Відповідну домовленість досягнуто в ході зустрічі глави Офісу президента Андрія Єрмака зі спеціальним радником і прессекретарем президента Туреччини Ібрагімом Каліном, повідомляє Офіс глави української держави.

Сторони домовилися активізувати роботу в рамках механізмів двосторонньої взаємодії, зокрема в частині проведення дванадцятого засідання міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва.

Окремо учасники зустрічі обговорили відносини в сфері військово-промислового комплексу і посилення співпраці двох держав в оборонній галузі.

Нагадаємо, в лютому 2020 року тодішній міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов і міністр торгівлі Туреччини Рухсар Пекджан підписали меморандум щодо переговорів про режим вільної торгівлі між країнами.