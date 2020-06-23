  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Україна і Туреччина відновлять переговори щодо режиму вільної торгівлі

    • Розсилка
    <p>Єрмак і Калін домовилися про засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва</p> - Україна і Туреччина відновлять переговори щодо режиму вільної торгівлі

    Єрмак і Калін домовилися про засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва

    Фото: president.gov.ua

    В Офісі президента відбулася зустріч української й турецької делегацій щодо поглиблення двосторонніх відносин

    Україна і Туреччина повернуться до переговорного процесу про умови режиму вільної торгівлі між країнами.

    Відповідну домовленість досягнуто в ході зустрічі глави Офісу президента Андрія Єрмака зі спеціальним радником і прессекретарем президента Туреччини Ібрагімом Каліном, повідомляє Офіс глави української держави.

    Сторони домовилися активізувати роботу в рамках механізмів двосторонньої взаємодії, зокрема в частині проведення дванадцятого засідання міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва.

    Окремо учасники зустрічі обговорили відносини в сфері військово-промислового комплексу і посилення співпраці двох держав в оборонній галузі.

    87.

    Нагадаємо, в лютому 2020 року тодішній міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов і міністр торгівлі Туреччини Рухсар Пекджан підписали меморандум щодо переговорів про режим вільної торгівлі між країнами.

    Туреччина економіка торгівля Україна Андрій Єрмак Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ