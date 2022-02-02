Україна і Туреччина завтра підпишуть угоду про зону вільної торгівлі та ще три документи
Сьогодні уряд затвердить чотири угоди з Туреччиною
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні на засідання уряду повідомив, що Україна та Туреччина 3 лютого підпишуть угоду про зону вільної торгівлі.
За словами прем’єра, цю угоду підпишуть «завтра в присутності президентів України та Туреччини».
Сьогодні ж уряд затвердить чотири угоди з Туреччиною:
- рамкову угоду щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях,
- співробітництво у сфері молодіжної політики,
- зміни до угоди, які стосуються посилення співробітництва між правоохоронними органами країн,
- угода про про зону вільної торгівлі
«Таким чином, всі чотири угоди, які ми затвердимо сьогодні, завтра планують підписати», – зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, влітку 2021 року посол Туреччини казав, що процес укладання Угоди про зону вільної торгівлі з Україною пришвидшився.
Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ та Анкара працюють над підписанням угоди про зону вільної торгівлі.