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    Україна і Туреччина завтра підпишуть угоду про зону вільної торгівлі та ще три документи

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    Очікується, що&nbsp;Україна і Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю 3 лютого під час візиту турецького лідера Реджеп Таїпа Ердогана до Києва - Україна і Туреччина завтра підпишуть угоду про зону вільної торгівлі та ще три документи
    Очікується, що Україна і Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю 3 лютого під час візиту турецького лідера Реджеп Таїпа Ердогана до Києва
    фото: president.gov.ua

    Сьогодні уряд затвердить чотири угоди з Туреччиною

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні на засідання уряду повідомив, що Україна та Туреччина 3 лютого підпишуть угоду про зону вільної торгівлі.

    За словами прем’єра, цю угоду підпишуть «завтра в присутності президентів України та Туреччини».

    Сьогодні ж уряд затвердить чотири угоди з Туреччиною:

    • рамкову угоду щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях,
    • співробітництво у сфері молодіжної політики,
    • зміни до угоди, які стосуються посилення співробітництва між правоохоронними органами країн,
    • угода про про зону вільної торгівлі

    «Таким чином, всі чотири угоди, які ми затвердимо сьогодні, завтра планують підписати», – зазначив Шмигаль.

    Нагадаємо, влітку 2021 року посол Туреччини казав, що процес укладання Угоди про зону вільної торгівлі з Україною пришвидшився.

    Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ та Анкара працюють над підписанням угоди про зону вільної торгівлі.

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    Теги: Туреччина торгівля документи Україна уряд Денис Шмигаль
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    Україна і Туреччина завтра підпишуть угоду про зону вільної торгівлі та ще три документи