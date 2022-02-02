Україна і Туреччина завтра підпишуть угоду про зону вільної торгівлі та ще три документи

Очікується, що Україна і Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю 3 лютого під час візиту турецького лідера Реджеп Таїпа Ердогана до Києва

Сьогодні уряд затвердить чотири угоди з Туреччиною

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні на засідання уряду повідомив, що Україна та Туреччина 3 лютого підпишуть угоду про зону вільної торгівлі.

За словами прем’єра, цю угоду підпишуть «завтра в присутності президентів України та Туреччини».

Сьогодні ж уряд затвердить чотири угоди з Туреччиною:

рамкову угоду щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях,

співробітництво у сфері молодіжної політики,

зміни до угоди, які стосуються посилення співробітництва між правоохоронними органами країн,

угода про про зону вільної торгівлі

«Таким чином, всі чотири угоди, які ми затвердимо сьогодні, завтра планують підписати», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, влітку 2021 року посол Туреччини казав, що процес укладання Угоди про зону вільної торгівлі з Україною пришвидшився.

Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ та Анкара працюють над підписанням угоди про зону вільної торгівлі.

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