Загроза вторгнення РФ: прем'єр Нідерландів назвав «єдиний спосіб деескалації»

Прем’єр Нідерландів зустрівся у Києві з президентом України

Нідерланди «абсолютно чітко говорять, що подальша агресія РФ проти України матиме серйозні наслідки»

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пригрозив Росії серйозними наслідками, які нестимуть за собою потужний пакет санкцій, у випадку її нового вторгнення в Україну. Про це Рютте сказав під час спільного брифінгу з президентом України.

«Сподіваюся, що діалог (у рамках «нормандського формату», – ред.) дасть рішення. Якщо ні – то тоді Нідерланди, абсолютно чітко говорять, що подальша агресія РФ проти України матиме серйозні наслідки. В Європі ми працюємо в партнерстві зі США для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій», – сказав Марк Рютте.

Прем’єр Нідерландів також заявив, що для врегулювання ситуації біля кордонів України та РФ потрібний діалог.

«Єдиний спосіб деескалації – діалог РФ і США, РФ і НАТО і між країнами «нормандського формату», – пояснив він.

Рютте також запевнив, що Нідерланди підтримують суверенітет і цілісність України.

Як відомо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте.

До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого перебував Україну. Зокрема, Джонсон у зеленій краватці незвично привітав Зеленського.

Як стало відомо, Британія виділить Україні майже 2 млрд фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці.

Джонсон заявив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгнеться в Україну.

Також вчора в Україні перебував прем’єр Польщі. До Києва разом із прем'єром Польщі прибула гуманітарна допомога. Польща доставила медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Україна отримала два мільйони масок для захисту від Covid-19.

Ще повідомлялося, що Польща та Україна домовились про будівництво спільного газопроводу.

Вночі стало відомо, що уряд Польщі надасть військову допомогу Україні