Які п’ять країн вірять у «добрі наміри» Росії: результати опитування

Ставлення до РФ у різних країнах світу суттєво відрізняється

Майже половина мешканців світу оцінює дії РФ на міжнародній арені негативно

46% населення світу вважає, що РФ скоріше дестабілізує ситуацію у світі, аніж стабілізує. Про це свідчать результати міжнародного опитування асоціації Геллап (Gallup), які опублікував фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Загалом у світі в «добрі наміри» РФ вірить 29% респондентів. Найбільш прихильно ставиться до російської зовнішньополітичної діяльності населення Албанії (86%), В’єтнаму (76%), Сербії (64%), Казахстану (62%) та Індії (57%).

Самі росіяни теж позитивно оцінюють міжнародну політику власної держави: 44% впевнені, що їхня держава сприяє стабілізації, 22% − не згодні з цим, 33% − не змогли визначитися.

При цьому абсолютна більшість українців (74%) впевнена, що Росія дестабілізує світ. Не згодні з цим твердженням 10% громадян України, 16% не змогли дати відповідь на це запитання.

Таким чином, Україна з усіх країн, у яких відбулося опитування, найчастіше вбачає у діях РФ загрозу дестабілізації світу. Приблизно настільки ж негативно до Російської Федерації налаштовані громадяни Австрії (70%), Косово (69%), Німеччини (69%), Польщі (69%), Чехії (68%) та Швейцарії (66%).

Раніше провідний експерт політико-правових програм Центру Разумкова Олексій Розумний розповів, як планують діяти українці у випадку повномасштабного військового сторгнення Росії.

Інше нещодавнє опитування показало, скільки відсотків українців готові піти до лав тероборони.

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