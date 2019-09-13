Податкове навантаження, передбачене законом 1210, знищить металургійну галузь, – Укрметалургпром



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Якщо зміни до Податкового кодексу таки ухвалять, підприємства змушені будуть зупиняти виробництва

Податкове навантаження збільшиться у 3-4 рази, а рентні платежі у співвідношенні до комерційного прибутку українських підприємств стануть у 10 разів більшими, ніж у Росії - експерт

Представники гірничо-металургійної галузі, економісти та міжнародні аналітики виступили проти змін до Податкового кодексу, закладених у законопроекті 1210.

Про це йшлося під час засідання робочої групи парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Президент об`єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков наголосив, що податкові новації закону 1210 фактично вбивають гірничо-металугійну галузь. «Адже податкове навантаження збільшиться у 3-4 рази. Відповідно, рентні платежі у співвідношенні до комерційного прибутку українських підприємств стануть у 10 разів більшими, ніж у Росії. Як результат, вони витіснять нас з європейського ринку. Ми втратимо близько 26 млн тонн. А це дві третини того, що ми експортуємо», – Каленков.

За його словами, якщо зміни до Податкового кодексу таки ухвалять, підприємства змушені будуть зупиняти виробництва через неспроможність конкурувати з більш дешевою продукцією.

Першим про готовність заморозити роботу свого підприємства, під час засідання заявив світовий гігант «АрселлорМітал». Заступник директора комбінату Володимир Ткаченка заявив: «Якщо рентні платежі зростуть до 4 разів, ми будемо змушені зупинити роботу шахти, рентабельність якої мінімальна. Більше тисячі робочих місць для України буде втрачено!»

Представники бізнесу зазначили, що додаткову загрозу для наших виробників становить також цінова ситуація на світових ринках. Тож, при затвердженні рентних ставок в довгостроковій перспективі, слід обов’язково враховувати волантильність ринку руди.

Як повідомлялося раніше, економічний експерт Олександр Савченко вже порахував, що закладені податкові новації у законопроєкті 1210 загальмують розвиток української економіки щонайменше на 2%.