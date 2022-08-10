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Україна отримала відтермінування по зовнішньому боргу на $20 млрд – Reuters 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Україна отримала відтермінування по зовнішньому боргу на $20 млрд – Reuters 
Відстрочка надана з метою не допустити дефолту 
glavcom.ua

Власники облігацій погодилися відкласти суверенні відсотки та капітальні платежі 

Закордонні кредитори України, аби не допустити дефолту в країні, відтермінували виплати по зовнішньому боргу на $20 млрд. Про це повідомляє Reuters.

За даними журналістів, іноземні кредитори відгукнулись на прохання України та заморозили на два роки виплати за міжнародними облігаціями майже на $20 млрд.

Reuters повідомляє, що у зв'язку з відсутністю ознак припинення вогню, майже через шість місяців після початку російського вторгнення 24 лютого, власники облігацій погодилися відкласти суверенні відсотки та капітальні платежі за 13 українськими суверенними облігаціями. 

Протягом дії відстрочки, відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій. Крім того, на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій (додатковий відсотковий дохід).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України схвалив постанову щодо дворічної відстрочки на виплату зовнішніх боргів. Реструктуризація відбудеться тільки у разі схвального рішення кредиторів. 

Згодом стало відомо, що група кредиторів України (Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та США) погоджується відстрочити виплати з обслуговування боргу України

Крім того, внаслідок ослаблення економіки через війну проти Росії державний борг України відносно ВВП може зрости до 80-85%.

Теги: гроші економіка борг

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