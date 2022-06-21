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    Економіка

    Радник президента спрогнозував, наскільки збільшиться держборг України через війну

    Дефолт країні не загрожує &ndash; Устенко - Радник президента спрогнозував, наскільки збільшиться держборг України через війну

    Дефолт країні не загрожує – Устенко

    фото з відкритих джерел

    Державний борг може зрости до 80-85%

    Внаслідок ослаблення економіки через війну проти Росії державний борг України відносно ВВП може зрости до 80-85%. Про це розповів радник Президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі українського телемарафону.

    «Якщо говорити про цифри з приводу боргу, то так, дійсно, відносно до ВВП, тобто у відсотках наш борг зростає. Якщо в попередньому році він був біля 50% до валового внутрішнього продукту, то у цьому році може збільшитися до 80-85%. Але він збільшується не тому, що ми більше беремо в борг, бо до речі, ми беремо не боргові кошти в більшості випадків, ми беремо так звані грантові кошти. Тобто їх не треба повертати», – пояснив Устенко.

    Радник президента зазначив, що що незважаючи на збільшення державного боргу, дефолт країні не загрожує, оскільки борг зростає відносно ВВП, який, у свою чергу, падає.

    «Уявіть собі, що торік наш ВВП був $200 млрд, а цьому році буде приблизно $120-130 млрд. Якщо ви так суттєво зменшуєте знаменник у відношенні, то звичайно збільшується відсоток боргу... Але це точно не дефолт», – запевнив Устенко.

    Нагадаємо, незабаром Україна представить у Швейцарії великий план відбудови країни.

    Обговорюється стадія раннього та післявоєнного відновлення України.

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    Теги: Олег Устенко росія борг окупанти війна ВВП Україна дефолт окупація радник #stoprussia
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    Радник президента спрогнозував, наскільки збільшиться держборг України через війну