  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Україна планує до 2023 року відмовитися від кредитів МВФ, – Мінфін

    • Розсилка
    <span>Сергій Марченко нагадав, що днями міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило суверенний кредитний рейтинг України до B3 зі стабільним прогнозом</span> - Україна планує до 2023 року відмовитися від кредитів МВФ, – Мінфін
    Сергій Марченко нагадав, що днями міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило суверенний кредитний рейтинг України до B3 зі стабільним прогнозом

    Марченко: ми віримо, що у нас буде можливість уже у 2022 році сказати: нуль кредитів від МВФ

    До 2023 року Україна планує відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду, повідомив у ефірі ICTV 15 червня міністр фінансів Сергій Марченко.

    «Ми віримо, що у нас буде можливість до 2023 року, уже у 2022-му, сказати: нуль кредитів від МВФ у бюджет. Нуль! Тобто ми маємо можливість (відмовитися від кредитів) за рахунок детінізації [економіки], збільшення доходів, підвищення ефективності видатків, підвищення наших кредитних рейтингів», – сказав Марченко.

    Міністр нагадав, що днями міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило суверенний кредитний рейтинг України до B3 зі стабільним прогнозом. У Міністерстві фінансів зауважили, що Україна є єдиною державою у світі, якій підвищили кредитний рейтинг під час пандемії коронавірусу.

    «Можливо, це не той рейтинг, на який ми розраховували, – ми хочемо бачити рейтинг інвестиційного класу, але для цього потрібно щось робити», – сказав Марченко.

    Україна стала членом Міжнародного валютного фонду 1992 року, першу програму з Фондом підписала 1994 року.
    За час співпраці Україна отримала від МВФ приблизно $35 млрд. Останню програму співпраці з Україною виконавча рада Фонду схвалила 9 червня, ідеться про виділення $5 млрд. У межах цієї програми Україна вже отримала перший транш у розмірі $2,1 млрд.

    Як свідчать дані Фонду, цього року Україна має повернути МВФ орієнтовно $1,4 млрд.

    Мінфін МВФ міністр бюджет рейтинг Україна Сергій Марченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ