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    Економіка та фінанси

    Міністр фінансів розповів, коли чекати візит місії МВФ в Україну

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    Планується, що місія МВФ приїде в Україну до осені - Міністр фінансів розповів, коли чекати візит місії МВФ в Україну
    Планується, що місія МВФ приїде в Україну до осені

    В уряді сподіваються на визначення точної дати візиту місії МВФ вже найближчим часом

    Місія Міжнародного валютного фонду може здійснити візит в Україну вже найближчими місяцями. Планується, що місія приїде у липні або серпні.

    Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телеканалу «Інтер» ввечері 12 червня.

    Міністр зазначив, що сподівається на визначення точної дати візиту місії МВФ вже найближчим часом.

    «Ми сподіваємося, що ми визначимо час приїзду місії найближчим часом. Це може бути липень-серпень», - заявив Марченко.

    Як відомо, 12 червня Україна повністю отримала $ 2,1 млрд першого траншу від Міжнародного валютного фонду.

    До слова, у МВФ прогнозують, що Україна зможе відновитися після економічної кризи, зумовленої пандемією коронавірусу, до 2024 року. 

    Нагадаємо, МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі $5 млрд строком на 18 місяців.

    Це дозволяє негайно виплатити Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на чотири транші. Попередня програма stand-by (SBA) для України була прийнята МВФ в грудні 2018 року. Україна отримала з нього єдиний транш в розмірі $1,4 млрд.

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