Уряд хоче відмовитися від кредитів МВФ до 2023 року



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Україна розраховує отримати рейтинг інвестиційного рівня

Український уряд планує відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду (МВФ) до 2023 року. Також Україна розраховує отримати рейтинг інвестиційного рівня.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

«Ми віримо, що в нас буде можливість до 2023 року - вже в 2022-му сказати, що нуль кредитів від МВФ в бюджет. Тобто ми маємо можливість за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності видатків, за рахунок підвищення наших кредитних рейтингів», - заявив Марченко.

Міністр наголосив, що Україна розраховує отримати рейтинг інвестиційного класу.

«Так, дійсно Moody’s (международное рейтинговое агентство, - ред.) дійсно підвищило нам рейтинг. Можливо, це не той рейтинг, на який ми розраховували. Ми хочемо бачити рейтинг інвестиційного класу. Але для цього потрібно щось робити і ми знаємо, що робити», - зазначив він.

Як повідомлялося, 12 червня в Україну надійшов перший транш кредиту МВФ.

Зазначимо, 10 червня Європейська комісія перерахувала Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. До кінця року Україну очікує ще 1,2 млрд євро від Єврокомісії і 1 млрд доларів від Світового банку.

Всі гроші будуть спрямовані на фінансування дефіциту державного бюджету.

Нагадаємо, МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі $5 млрд строком на 18 місяців.

Це дозволяє негайно виплатити Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на чотири транші. Попередня програма stand-by (SBA) для України була прийнята МВФ в грудні 2018 року. Україна отримала з нього єдиний транш в розмірі $1,4 млрд.