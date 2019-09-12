Україна посіла останнє місце в Європі за рівнем економічної свободи



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Україна набрала 5,96 бала та опинилася у рейтингу між Кот-д'Івуаром та Малі

Україна посіла 135 місця у світі (зі 162 можливих) за рівнем економічної свободи, що розраховується експертами Fraser Institute. Таким чином Україна знову посіла останнє місце у Європі за рівнем економічної свободи.

Про це йдеться у дослідженні Fraser Institute, опублікованому 12 вересня.

Так, Україна набрала 5,96 бала та опинилася у рейтингу між Кот-д'Івуаром та Малі. Найбільш економічно вільними виявилися Гонконг (8,91 бала), Сінгапур (8,71 бала) та Нова Зеландія (8,5 бала).

Польща у рейтингу виявилась 59-ою, Росія — 85-ою, Білорусь — 99-ою, а Грузія — 12-ою.

Автори дослідження зазначають, що в Україні дещо покращилася ситуація з урядовими витратами, інфляцією та регулюванням. Найгірша ситуація в Україні із захистом прав власності.

Зазначимо, що дослідження проводиться з часовим лагом. Так, у 2019 році дослідження проводилось на підставі даних за 2017 рік.

Минулого року Україна посідала 134 місце за рівнем економічної свободи та також посідала останнє місце за цим показником у Європі.