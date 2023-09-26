Україна постачала дизельне паливо на окуповану Запорізьку АЕС

«Енергоатом» закуповував та через російські блокпости возив дизельне паливо

Україна закуповувала та возила дизельне паливо на окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Про це в інтерв'ю Суспільному заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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«Загалом доставили на ЗАЕС «близько 500 тонн дизеля». «Україна, «Енергоатом» закуповували та через російські блокпости возили. Ми просили домовитися про коридор, щоб постачати туди, щоб, коли сім разів був блекаут, у нас не сталася аварія», – зазначив Галущенко.

Глава Міненерго назвав таку ситуацію «парадоксом».

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«За фактом росіяни там контролюють, та й нехай везуть дизель, але вони цього не робили, а ми робили. Адже ми розуміли, якби з цих семи блекаутів і один би трапився і не вистачило б дизеля - це ядерна аварія», – зазначив міністр енергетики.

Нагадаємо, після вжитих запобіжних заходів на ЗАЕС води для охолодження реакторів вистачить на кілька місяців.

До слова, документатори та розслідувачі громадської організації Truth Hounds підготували аналіз, що стосується системних викрадень, катувань і вбивств працівників Запорізької АЕС. Їх здійснюють за сприяння російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом» з березня 2022 року.