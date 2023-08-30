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Окупанти потрапили у свою ж пастку: ситуація на півдні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти потрапили у свою ж пастку: ситуація на півдні
Ситуація, яка склалася зараз на півдні, ускладнює дії росіян
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти підриваються на мінах, які винесло після підриву Каховської ГЕС

Після підриву Каховської ГЕС на лівому березі Дніпра міни хаотично розкидані. Передусім це стало пасткою для самих же окупантів. Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, для українських військових мінні поля не є критичними.

«Міни розкидано стихійно, безсистемно й безконтрольно. Немає карти полів, тому дуже часто, намагаючись протиснутись до берега, окупанти підриваються на своїх же пастках», – сказала Гуменюк.

Також вона додала, що ситуація, яка є зараз на півдні, ускладнює загарбникам повернення раніше захоплених позицій. 

«Вогонь по тих місцевостях, де розкидані їхні міни, є більш уразливим. Тому для нас це, як додаткове підсилення з їхнього ж боку», – зауважила Гуменюк.

Наталія Гуменюк підкреслила, що українська сторона ретельно відстежує дії окупантів і, не втрачаючи ініціативи, яка склалася у такий спосіб, продовжує контрбатарейну боротьбу.

Як повідомлялося, 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів  евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

Нагадаємо, що український прапор замайорів на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра на Херсонщині. За інформацією журналіста Костянтина Риженка, прапор підняли поблизу Олешок.

Теги: Каховська ГЕС Херсонщина окупанти міни війна

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