На півдні ЗСУ «відмінусували» ще три ворожих човни

Сили оборони потужно вдарили по окупантах на півдні України

За минулу добу на півдні Сили оборони знищили майже 20 окупантів, три човни та п’ять крупнокаліберних гармат. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мінус п’ять крупнокаліберних гармат за минулу добу – це потужний результат Сил оборони, мінус 18 окупантів і ще три човни, на яких вони намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої спостережні пункти. Один із таких пунктів теж знищено», – повідомила вона.

Гуменюк також відзначила, що ворог продовжує тактику терору та розгорнув інформаційну кампанію з приводу обстрілу окупантами Нової Каховки. Всі факти обстрілів росіян задокументовані та зібрана доказова база.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог не відмовився від своїх планів продовжувати тероризувати населення правого берега, і як показала вчорашня ситуація, додається дуже важкий вогневий терор лівобережжя. Тому що не маючи правильної організації того, що вони запланували, вони здатні бомбити і ті напрямки навіть, де розташовані і їх підрозділи. Це для прикладу вчорашній скид керованою авіабомбою на Нову Каховку, яка знаходиться на тимчасово окупованій території, де постраждали мирні люди і окупанти в паніці розпочали велику потужну інформаційну кампанію з приводу того, що такі удари завдають Сили оборони. Але всі факти задокументовані і наведено доказову базу для того, щоб констатувати факт тероризму ворога», – зазначила Гуменюк.