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В окупованому Бердянську з’явилась українська символіка (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Бердянську з’явилась українська символіка (фото)
Жовто-блакитна символіка у Бердянську
фото: Центр національного спротиву

Партизани нагадують окупантам, що ЗСУ вже близько

Активісти громадського руху спротиву окупації «Жовта стрічка» продовжують нагадувати окупантам, що вони тимчасово в Україні.

Так, невідомі герої розповсюдили 160 листівок та понад 50 стрічок у тимчасово окупованому Бердянську. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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фото: Центр національного спротиву

Нагадаємо, раніше активісти громадського руху спротиву окупації «Жовта стрічка» поширили у Мелітополі листівки на честь Дмитра Коцюбайла.

Попри окупацію та репресії проти місцевого населення, українці продовжують чинити психологічний тиск на ворога.

Теги: Бердянськ окупанти Україна війна партизани

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