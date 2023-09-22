В окупованому Бердянську з’явилась українська символіка (фото)
Партизани нагадують окупантам, що ЗСУ вже близько
Активісти громадського руху спротиву окупації «Жовта стрічка» продовжують нагадувати окупантам, що вони тимчасово в Україні.
Так, невідомі герої розповсюдили 160 листівок та понад 50 стрічок у тимчасово окупованому Бердянську. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Нагадаємо, раніше активісти громадського руху спротиву окупації «Жовта стрічка» поширили у Мелітополі листівки на честь Дмитра Коцюбайла.
Попри окупацію та репресії проти місцевого населення, українці продовжують чинити психологічний тиск на ворога.
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