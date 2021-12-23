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    Думки вголос

    На Україну чекає спекотний лютий 2022 року

    • Роман Шрайк

      Журналіст

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    Що у Путіна в голові &ndash; відомо одному лише Путіну - На Україну чекає спекотний лютий 2022 року
    Що у Путіна в голові – відомо одному лише Путіну

    У внутрішній політиці буде продовжуватися війна з Ахметовим і Порошенком

    Мовою оригіналу

    «К 18:00 биржевые цены на газ превысили 2150 долларов. Рост за день составил более 27%.»

    Адище, конечно. А теперь представьте себе февраль 2022.

    Если будут держаться сильные морозы, газа и угля начнет не хватать. Как-то не подумали о нужном объеме закупок в пылу борьбы за строительство дорог. Россия продолжает поддерживать искусственный дефицит, и в феврале газ или негде купить, или он по безумным ценам. Если станет совсем плохо, веерные отключения и холодные батареи.

    Новая волна ковида. Вакцинация среди всего населения около 40%, с бустерной дозой еще грустнее. Здравствуй, омикрон.

    Что у Путина в голове – ведомо одному Путину. Я в полномасштабное наступление не верю, но мало ли. Как минимум шантаж продолжится.

    А во внутренней политике продолжается война с Ахметовым и охота на Порошенко.

    «Жаркий февраль» (с). Не месяц, а огонь.

    Надеюсь, конечно, что всего этого не случится (хотя бы одновременно). Тем более, что есть один оптимистический аргумент – в ОП считают, что Владимир Зеленский по жизни везучий.

    Я, правда, подозреваю, что по закону сохранения везения личная удача президента компенсируется неудачливостью всего, к чему он прикасается.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія газ Володимир Зеленський коронавірус
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    На Україну чекає спекотний лютий 2022 року