На Україну чекає спекотний лютий 2022 року

У внутрішній політиці буде продовжуватися війна з Ахметовим і Порошенком

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«К 18:00 биржевые цены на газ превысили 2150 долларов. Рост за день составил более 27%.»

Адище, конечно. А теперь представьте себе февраль 2022.

Если будут держаться сильные морозы, газа и угля начнет не хватать. Как-то не подумали о нужном объеме закупок в пылу борьбы за строительство дорог. Россия продолжает поддерживать искусственный дефицит, и в феврале газ или негде купить, или он по безумным ценам. Если станет совсем плохо, веерные отключения и холодные батареи.

Новая волна ковида. Вакцинация среди всего населения около 40%, с бустерной дозой еще грустнее. Здравствуй, омикрон.

Что у Путина в голове – ведомо одному Путину. Я в полномасштабное наступление не верю, но мало ли. Как минимум шантаж продолжится.

А во внутренней политике продолжается война с Ахметовым и охота на Порошенко.

«Жаркий февраль» (с). Не месяц, а огонь.

Надеюсь, конечно, что всего этого не случится (хотя бы одновременно). Тем более, что есть один оптимистический аргумент – в ОП считают, что Владимир Зеленский по жизни везучий.

Я, правда, подозреваю, что по закону сохранения везения личная удача президента компенсируется неудачливостью всего, к чему он прикасается.

Джерело: блог Романа Шрайка

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