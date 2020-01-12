Милованов розповів, як розподілятимуться дотації аграріям у 2020 році



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Часткова компенсація вартості за період жовтень-листопад 2019 року буде виплачена у 2020 році

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, як розподілятимуться дотації аграріям у 2020 році. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 11 січня відбулася робоча нарада під головуванням заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького, на якій розглянуто реалізацію у 2019 році бюджетної програми 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва», – написав Милованов.

За його словами, відповідно до Закону України від 31 жовтня 2019 року № 265-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Мінекономіки за бюджетною програмою 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» було передбачено видатки із загального фонду на суму 681 790,00 тис. гривень.

За період грудень 2018 року та січень – вересень 2019 року фактично спрямовано сільгосптоваровиробникам коштів на суму 640 793 814 гривень 56 коп, – уточнив він.

Милованов додав, що програмою скористалося 5 400 сільськогосподарських товаровиробників, придбано 10 309 одиниць техніки та обладнання на загальну вартість 3,1 млрд. гривень.

«Одночасно, Мінекономіки сформовано «Реєстри сільськогосподарських товаровиробників – отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання», на підставі наданої інформації від уповноважених банків за жовтень та листопад 2019 року. Прогнозована потреба в коштах за жовтень-листопад 2019 року складає 563 123 825 гривень 93 коп.», – додав міністр.

Він акцентував, що за результатами наради прийнято рішення, що часткова компенсація вартості за період жовтень-листопад 2019 року буде виплачена сільгосптоваровиробникам у 2020 році після проведення розподілу коштів за напрямами щодо підтримки сільгосптоваровиробників відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 294-IX.

Як повідомлялося, Кабмін через суд розблокував майже 1 мільярд дотацій аграріям.

Нагадаємо, міністр економіки України назвав причину спаду промислового виробництва.