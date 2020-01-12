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    Думки вголос

    За збитий український «Боїнг» має відповісти не лише Іран, а й Росія

    • Олександр Турчинов

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

    • Розсилка
    За збитий український «Боїнг» має відповісти не лише Іран, а й Росія

    За збитий український «Боїнг» повинно відповідати не тільки керівництво Ірану, але і РФ

    Керівництво Ірану змушене було підтвердити свою відповідальність за вбивство пасажирів цивільного українського літака. Це страшна трагедія, яка не може залишитися без суворого покарання винних. Рідні і близькі загиблих потребують не тільки нашого співчуття, але, в першу чергу, справедливості.

    Це вже другий пасажирський «Боїнг», який за останній час знищується російською ракетою. І так само, як і у випадку з малазійським літаком, керівництво РФ у своїх офіційних заявах намагалося не тільки підтримати Іран, як свого стратегічного партнера, але і дезінформувати міжнародну спільноту, вигадуючи брехливі версії цієї жахливої трагедії.

    Україна повинна негайно вимагати позачергового засідання Радбезу ООН з метою забезпечення проведення об’єктивного розслідування цього страшного злочину та притягнення до відповідальності не тільки керівництва Ірану, але і їх військового союзника - Російської Федерації, яка системно підтримує тероризм та в порушення міжнародних санкцій поставляла до Ірану смертоносну зброю, готувала військових фахівців і, не виключно, надавала безпосередню допомогу при підготовці ракетної атаки, що відбулася 8 січня.

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    Джерело: блог Олександра Турчинова

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    трагедія Росія катастрофа Боїнг Іран ООН авіакатастрофа тероризм вбивство МАУ розслідування Україна
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