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    Україна вперше починає співпрацю з Малайзією

    Українські виробники молочних продуктів і м'яса птиці вже надіслали заявки на розгляд малайзійськими органами
    У понеділок, 27 листопада, за сприяння посольства України в Малайзії вперше відбулася офіційна зустріч між компетентними органами України і Малайзії. Про це повідомляється на сайті Урядового порталу. Зазначається, що в рамках візиту були проведені зустрічі з DVS (жепартамент ветеринарної служби), JAKIM (Центр ісламу) і MAQIS (Служба на кордоні).
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    Прапори України та Малайзії
    Прапори України та Малайзії

    Українські виробники молочних продуктів і м'яса птиці вже надіслали заявки на розгляд малайзійськими органами

    У понеділок, 27 листопада, за сприяння посольства України в Малайзії вперше відбулася офіційна зустріч між компетентними органами України і Малайзії.

    Про це повідомляється на сайті Урядового порталу.

    Зазначається, що в рамках візиту були проведені зустрічі з DVS (жепартамент ветеринарної служби), JAKIM (Центр ісламу) і MAQIS (Служба на кордоні). У ході зустрічей були обговорені процедури сертифікації українських центрів за стандартом халяль, процедури визнання України для експорту продукції, кроки для схвалення українських експортних потужностей, а також правила перевірки на кордоні тощо.

    Також повідомляється, що ряд українських підприємств з виробництва молочних продуктів та м'яса птиці вже направили відповідні заявки на розгляд компетентними органами Малайзії.

    Після завершення оцінки буде узгоджуватися питання проведення інспекційного візиту в Україну з метою оцінки системи контролю безпеки харчових продуктів і дотримання стандартів халяль.

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