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    Події в Україні

    У Львові четверо дітей отруїлися чадним газом

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    Дітей відправили до лікарні в стані середньої тяжкості - У Львові четверо дітей отруїлися чадним газом
    Дітей відправили до лікарні в стані середньої тяжкості

    Квартира постраждалих обладнана газовою плитою, двома кахляними печами і газовою колонкою для підігріву води

    У Львові в суботу, 7 березня, чадним газом отруїлися двоє дорослих і четверо дітей.

    Про це сьогодні повідомили в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

    «У Львові в квартирі, розташованій на другому поверсі триповерхового житлового будинку отруїлися, ймовірно, чадним газом шестеро людей, з них чотири дитини (2012 та 2016 років народження)», - йдеться в повідомленні.

    Дітей відправили до лікарні в стані середньої тяжкості, дорослі від госпіталізації відмовилися.

    Зазначається, що квартира обладнана газовою плитою, двома кахляними печами і газовою колонкою для підігріву води.

    Обставини події встановлюються.

    Нагадаємо, цього тижня на Вінниччині 18 школярів отруїлися парами газу.

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