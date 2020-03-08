У Львові четверо дітей отруїлися чадним газом



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Дітей відправили до лікарні в стані середньої тяжкості

Квартира постраждалих обладнана газовою плитою, двома кахляними печами і газовою колонкою для підігріву води

У Львові в суботу, 7 березня, чадним газом отруїлися двоє дорослих і четверо дітей.

Про це сьогодні повідомили в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

«У Львові в квартирі, розташованій на другому поверсі триповерхового житлового будинку отруїлися, ймовірно, чадним газом шестеро людей, з них чотири дитини (2012 та 2016 років народження)», - йдеться в повідомленні.

Дітей відправили до лікарні в стані середньої тяжкості, дорослі від госпіталізації відмовилися.

Зазначається, що квартира обладнана газовою плитою, двома кахляними печами і газовою колонкою для підігріву води.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, цього тижня на Вінниччині 18 школярів отруїлися парами газу.