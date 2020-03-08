У Львові четверо дітей отруїлися чадним газом
Квартира постраждалих обладнана газовою плитою, двома кахляними печами і газовою колонкою для підігріву води
У Львові в суботу, 7 березня, чадним газом отруїлися двоє дорослих і четверо дітей.
Про це сьогодні повідомили в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
«У Львові в квартирі, розташованій на другому поверсі триповерхового житлового будинку отруїлися, ймовірно, чадним газом шестеро людей, з них чотири дитини (2012 та 2016 років народження)», - йдеться в повідомленні.
Дітей відправили до лікарні в стані середньої тяжкості, дорослі від госпіталізації відмовилися.
Зазначається, що квартира обладнана газовою плитою, двома кахляними печами і газовою колонкою для підігріву води.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, цього тижня на Вінниччині 18 школярів отруїлися парами газу.