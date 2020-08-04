Україна здатна повністю задовольнити потреби в сировині для палива АЕС - Голова Держгеонадр



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Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах фото: УНІАН

«Україна входить до першої десятки країн світу по запасах урану і здатна повністю задовольнити свої потреби в цій сировині»

Україна може задовольнити 100% потребу у паливі для АЕС за рахунок власного урану. Про це написав голова Державної служби геології та надр Роман Опімах на своїй сторінці в Facebook.

За словами голови Держгеонадр, на сьогодні потреба вітчизняних атомних електростанцій у паливі задовольняється за рахунок переробленої власної сировини на 30%, решта – це імпорт, переважно з Росії. Проте в Україні достатньо запасів урану, щоб повністю задовольнити потребу АЕС у цьому ресурсі.

«Україна входить до першої 10-ки країн світу по запасах урану і здатна повністю задовольнити свої потреби в цій сировині. Це один з пріоритетів, визначений в Енергетичній стратегії України до 2035 року. Наразі є 9 ділянок надр з покладами урану, на які видані спеціальні дозволи. 4 розробляється Східним ГЗК», - повідомив Опімах.

Він також наголосив, що без розробки додаткових ділянок мета імпортозаміщення не буде досягнута.

Раніше повідомлялось, що депутати екологічного комітету парламенту схвально оцінили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема, щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дозволило вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб’єктами ринку.