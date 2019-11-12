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    Економіка та фінанси

    Українці цього місяця можуть отримати платіжки за комуналку із помилками

    • Розсилка
    Українці цього місяця можуть отримати платіжки за комуналку із помилками

    Помилки можуть виникнути через запровадження нового механізму нарахування пільг

    У платіжках за комунальні послуги через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень 2019 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

    Як зазначили в пресслужбі, помилки можуть виникнути через новий механізм нарахування пільг на ЖКП, який вступив в силу з 1 жовтня 2019 року.

    «У такому разі рекомендуємо звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання для уточнення інформації. Сума пільги у такому випадку за жовтень буде донарахована в наступному місяці», - йдеться в повідомленні.

    У Мінсоцполітики нагадали, що починаючи з листопада 2019 року українці будуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу - без урахування пільг та субсидій.

    Відтепер пільга надається у грошовій формі органами соціального захисту населення. Розраховані суми пільг перераховуватимуться АТ «Ощадбанк» для подальшого проведення ним розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма). Пільговикам, які подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги готівкою, виплата буде здійснюватися у готівковій формі у зазначений у заяві спосіб (банк або пошта).

    У разі отримання готівки пільговик має сплатити спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачу послуг АТ «Ощадбанк» (за наявності даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі).

     

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