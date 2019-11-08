Злісних київських боржників за комуналку не випускатимуть за кордон



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Близько 5% киян системно не платять за усі спожиті послуги

У Києві близько 5% споживачів системно не сплачують за житлово-комунальні послуги і накопичують борги. Це близько 50 тисяч особових рахунків, які не сплачують усім виконавцям послуг і відмовляються реструктуризувати заборгованість. До таких боржників можуть бути застосовані санкції у вигляді арешту майна та обмеження виїзду за кордон. Про це сьогодні під час прес-брифінгу заявив генеральний директор комунального концерну «Центр комунального сервісу» (ЦКС) Андрій Щербина.

За його словами, не менше 80% киян своєчасно оплачують рахунки, але близько 5% споживачів із невідомих причин системно не платять, фактично, за усі спожиті послуги, інформує пресслужба КМДА.

«Ми системно інформуємо споживача про наявність боргу – надсилаємо повідомлення, телефонуємо тощо. Адже через сусіда-боржника страждає весь будинок, який не підключають до послуги. Ми намагаємося вирішити питання в досудовому порядку, але якщо вже справа дійшла до суду, то наслідками для споживача може стати арешт майна та заборона виїзду за кордон», – говорить Щербина.

Фахівець також додав, що судові витрати у розмірі 1921 грн також покладаються на боржника. Крім суми основного боргу, на кожну послугу нараховуються 3% річних та втрати від інфляційних процесів за весь період прострочення боргу.

«У разі позитивного рішення суду, відбувається стягнення боргу в примусовому порядку. У першу чергу, на кошти боржника, шляхом їх арешту та списання з рахунків без згоди власника рахунку. У разі відсутності у боржника коштів та цінностей, достатніх для задоволення вимог, стягнення невідкладно звертається на майно, за умови перевищення суми боргу 83 460,00 грн. Також законодавством передбачено, що суд може обмежити у праві виїзду за межі України боржника за невиконання судового рішення. Тому ми наполегливо радимо громадянам не накопичувати борг, звертатися до «Центру комунального сервісу», якщо виникають питання щодо нарахувань», – сказав керівник ЦКС.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві на вулиці Чаадаєва із вогнепальної зброї було поранено адвоката. Він отримав поранення у стегно і був госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги. Згодом стало відомо, що стрілянину влаштував мешканець будинку, що багато років не платить за комунальні послуги і через якого будинок не підключили до опалення.

Чоловіку, що відкрив стрілянину, оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.