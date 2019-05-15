У столиці тривають ярмарки: де купити свіжі продукти (адреси)
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Розсилка
Киянам на ярмарках пропонують сільськогосподарську продукцію
У Києві цього тижня тривають сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Отже, ярмарки відбудуться:
15 травня (середа):
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 33;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
16 травня (четвер):
- у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35; вул. Світлицького, 33;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
17 травня (п’ятниця):
- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- у Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 72;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та вул. М. Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вул. М. Донця та Г. Севастополя);
- у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
18 травня (субота):
- у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
- у Подільському районі – вул. Світлицького, 33.
19 травня (неділя):
- у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
- у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- у Подільському районі – вул. Світлицького, 33.