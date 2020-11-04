Українці переходять на безготівкові розрахунки (інфографіка)

Пандемія та карантинні обмеження пришвидшили зміни в платіжних звичках громадян у бік безготівкових розрахунків

За 9 місяців 2020 року загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток становила 4310,2 млн шт., а їхня сума – 2807,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Пандемія та карантинні обмеження пришвидшили зміни в платіжних звичках громадян у бік безготівкових розрахунків, зокрема в Інтернеті. Українці активніше переходять на безготівкові платежі та частіше користуються послугами електронної комерції. Водночас зберігається тренд зростання популярності безконтактних платіжних інструментів та розрахунків з ними», – ідеться в повідомленні.

Як свідчить статистика Нацбанку, кількість операцій зросла на 18,0%, а сума – на 8,7%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2019 року.

З чим це пов’язано:

зі зростанням суми та кількості саме безготівкових операції. Їхня частка переважає у загальній сумі операцій із платіжними картками;

так, сума безготівкових операцій становила 1550,1 млрд грн або 55,2% від суми усіх операцій із картками;

торік за підсумками дев’яти місяців 2019 року цей показник становив 49,7%. За кількістю безготівкових операцій показник ще вищий – 86 зі 100 операцій з платіжними картками здійснювалися безготівково впродовж дев’яти місяців цього року.

Водночас кількість операцій з отримання готівки з платіжних карток зменшилася на 11,3%, а сума – на 3,3% проти дев’яти місяців 2019 року.

Цьогоріч помітно змінився розподіл безготівкових операцій з платіжними картками за сумою. Аналіз за їхніми видами свідчить, що у січні–вересні 2020 року зросла частка операцій в Інтернеті – до майже 30% за сумою від усіх безготівкових операцій, здійснених з платіжними картками.

За 9 місяців 2019 року цей показник становив 27%. Як і раніше, за сумою домінували перекази з картки на картку – 42,4% (середній чек однієї такої операції становив 1438 грн); за кількістю – розрахунки в торговельних мережах (50,2%).