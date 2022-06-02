  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
  4. Українці повертаються додому. Нацбанк нагадав вимоги до ввезення валюти
рус
    Економіка та фінанси

    Українці повертаються додому. Нацбанк нагадав вимоги до ввезення валюти

    НБУ розповів, яку суму можна ввезти в Україну без письмового декларування митному органу - Українці повертаються додому. Нацбанк нагадав вимоги до ввезення валюти
    НБУ розповів, яку суму можна ввезти в Україну без письмового декларування митному органу
    фото з відкритих джерел

    Коли потрібно декларувати ввезення валютних цінностей в Україну?

    Багато українців, які виїхали за кордон через війну, ухвалюють рішення повернутися додому. Тож, Національний банк України вирішив нагадати, які вимоги до ввезення валютних цінностей з-за кордону діють сьогодні.

    Які правила переміщення через кордон валютних цінностей при в’їзді в Україну

    Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали без письмового декларування митному органу в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 тис. євро.

    Письмове декларування – форма декларування, яка передбачає повідомлення власником-громадянином у письмовій формі точних даних про валютні цінності через заповнення на кордоні митної декларації встановленої форми.

    Письмове декларування здійснюється, якщо ви переміщуєте гривню, іноземну валюту та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тис. євро. У такому разі необхідно декларувати повну суму.

    Чи можуть здійснювати переміщення валютних цінностей через кордон України неповнолітні особи

    Неповнолітні особи мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі/вартістю, встановлених валютним законодавством. Тобто так само потрібно декларувати валютні цінності, якщо їх вартість перевищує 10 тис. євро. Письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником.

    Чи є обмеження щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які можна ввозити в Україну

    Такі обмеження не передбачені законодавством.

    «Звертаємо вашу увагу, що нормативно-правові акти НБУ не вимагають подання підтвердних документів про зняття/придбання/обміну валютних цінностей для їхнього ввезення в Україну, тоді як при вивезенні цінностей з країни підтвердні документи надавати потрібно», – йдеться в повідомленні НБУ.

    До слова, розширено перелік країн, де українські громадяни зможуть обміняти готівкову гривню на місцеву валюту.

    Теги: росія окупанти Національний банк війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українці повертаються додому. Нацбанк нагадав вимоги до ввезення валюти