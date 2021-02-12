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    Економіка та фінанси

    Українці заплатили у 2020 році за польоти Зеленського 22 млн грн

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    https://spending.gov.ua/new/disposers/00037256/transactions/162740559 - Українці заплатили у 2020 році за польоти Зеленського 22 млн грн
    https://spending.gov.ua/new/disposers/00037256/transactions/162740559

    Найдорожчим авіаперельотом став політ за маршрутом «Київ-Цюріх-Тель-Авів-Київ»

    Авіаперельоти Президента України Володимира Зеленського та урядових делегацій з його присутністю у їхньому складі протягом всього 2020 року обійшлися українським платникам податків у 22,25 млн грн - саме стільки витратило Державне управління справами на зазначені цілі.

    Про це свідчать дані Єдиного вебпорталу використання публічних коштів.

    Найдорожчим авіаперельотом став політ за маршрутом «Київ-Цюріх-Тель-Авів-Київ», зроблений у січні 2020 року - за нього було сплачено понад 2,5 млн грн.

    Другим за ціною став політ Зеленського на конференцію в Мюнхені в лютому 2020 року, який обійшовся державному бюджету в 1,05 млн грн.

    Замикає трійку найдорожчих польотів авіапереліт до Риму на зустріч з Папою Римським, вартість якого склала 998 тис.грн.

    Відзначається, що майже половина з витрачених ДУС коштів припала на внутрішні авіаперельоти президента - вони обійшлися сумарно в 10,4 млн грн.

    Авіасполучення для глави держави забезпечує державне авіаційне підприємство «Україна», яке перебуває у віданні Державного управління справами.

    Раніше стало відомо, які зарплати за січень 2021 року отримали керівники українських антикорупційних органів.

    Теги: політ ДУС Україна
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