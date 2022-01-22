Держстат порахував, наскільки за рік подорожчало житло
Ціна на вторинному ринку житла за рік зросли на 18%
В Україні продовжують зростати ціни на житло. Протягом 2021 року новобудови подорожчали на 16,7%, а на вторинному ринку ціна піднялась на 18,4%. Про це свідчать дані Держстату.
На первинному ринку найбільше подорожчали трикімнатні квартири – на 18,4%, найменше – однокімнатні (на 16%).
Водночас на вторинному найменше додали в ціні однокімнатні квартири – 17,9%, найбільше – трикімнатні (19,2%).
Порівняно з третім кварталом 2021 року ціни на житло зросли на 3,4%, на первинному ринку – на 3,8%, на вторинному – на 3,1%.
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