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    Економіка та фінанси

    Українських автомобілістів змусять оплачувати збиткові спиртові підприємства, - ЗМІ

    Лучечко пропонує законодавчо зобов'язати виробників та імпортерів автомобільного палива додавати в продукцію мінімум 7-10% біоетанолу
    Найближчим часом ціни на бензин можуть підвищитися на 2-7 гривень. Причиною цього є ініціатива виконуючого обов'язки директора державного підприємства «Укрспирт» Юрія Лучечко про обов'язкове додавання біоетанолу в автомобільне паливо. Дану ініціативу Лучечко озвучив у передачі «За чи проти» на телеканалі «Рада»,
    • 24 Листопада, 17:45
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    Лучечко пропонує законодавчо зобов'язати виробників та імпортерів автомобільного палива додавати в продукцію мінімум 7-10% біоетанолу

    Найближчим часом ціни на бензин можуть підвищитися на 2-7 гривень. Причиною цього є ініціатива виконуючого обов'язки директора державного підприємства «Укрспирт» Юрія Лучечко про обов'язкове додавання біоетанолу в автомобільне паливо.

    Дану ініціативу Лучечко озвучив у передачі «За чи проти» на телеканалі «Рада», повідомляє видання «Вести», передають Українські Новини.

    За словами Лучечко, більше половини з 80 підприємств на балансі «Укрспирту» не виробляють жодної продукції, оскільки не можуть конкурувати на ринку харчового спирту. Чиновник бачить вихід у перепрофілювання цих підприємств на виробництво біоетанолу. Але збувати його заводи будуть не у чесній конкурентній боротьбі – керівник держпідприємства пропонує законодавчо зобов'язати виробників та імпортерів автомобільного палива додавати в продукцію мінімум 7-10% біоетанолу.

    Юрій Лучечко, звичайно, посилається на західний досвід, заявляючи про те, що 7% – мізер у порівнянні з Європою та Латинською Америкою, де обов'язковий рівень добавки доходить до 50%. Цим самим він повторює грубу й дуже дратівливу помилку – приміряє західний досвід, ігноруючи рівень життя та розмір заробітної плати громадянина України.

    У ході інтерв'ю Лучечко підкреслив, що ніякої альтернативи водіям по вибору палива надаватися не буде. «Немає, є закон», – резюмував свою ідею Лучечко.

    Укрспирт бензин ціни чиновник
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