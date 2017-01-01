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    Економіка та фінанси

    Українській компанії доведеться сплатити штраф 7 млн грн за імітацію грузинського вина

    Винне підприємство видавало напої з української сировини у пляшках з грузинськими назвами
    Антимонопольний комітет України оштрафував компанію «Камянка Глобал Вайн» на 7 мільйонів гривень за «недобросовісну конкуренцію». Про це повідомив глава АМКУ Юрій Терентьєв на своїй Facebook-сторінці. «Сьогодні АМКУ прийнято рішення у справі про недобросовісну конкуренцію з боку ТОВ «Камянка Глобал Вайн».
    • Сьогодні, 18:59
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    Винне підприємство видавало напої з української сировини у пляшках з грузинськими назвами

    Антимонопольний комітет України оштрафував компанію «Камянка Глобал Вайн» на 7 мільйонів гривень за «недобросовісну конкуренцію». Про це повідомив глава АМКУ Юрій Терентьєв на своїй Facebook-сторінці.

    «Сьогодні АМКУ прийнято рішення у справі про недобросовісну конкуренцію з боку ТОВ «Камянка Глобал Вайн». Підприємство випускає вина з переважно української сировини з оформленням пляшок, яке створює уявлення про те, що такі вина — грузинські. На відповідача накладено штраф 7,01 млн гривень», — йдеться у повідомленні.

    Антимонопольний комітет
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