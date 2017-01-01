Українській компанії доведеться сплатити штраф 7 млн грн за імітацію грузинського вина

Винне підприємство видавало напої з української сировини у пляшках з грузинськими назвами

Антимонопольний комітет України оштрафував компанію «Камянка Глобал Вайн» на 7 мільйонів гривень за «недобросовісну конкуренцію». Про це повідомив глава АМКУ Юрій Терентьєв на своїй Facebook-сторінці. «Сьогодні АМКУ прийнято рішення у справі про недобросовісну конкуренцію з боку ТОВ «Камянка Глобал Вайн».



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Винне підприємство видавало напої з української сировини у пляшках з грузинськими назвами

Антимонопольний комітет України оштрафував компанію «Камянка Глобал Вайн» на 7 мільйонів гривень за «недобросовісну конкуренцію». Про це повідомив глава АМКУ Юрій Терентьєв на своїй Facebook-сторінці.

«Сьогодні АМКУ прийнято рішення у справі про недобросовісну конкуренцію з боку ТОВ «Камянка Глобал Вайн». Підприємство випускає вина з переважно української сировини з оформленням пляшок, яке створює уявлення про те, що такі вина — грузинські. На відповідача накладено штраф 7,01 млн гривень», — йдеться у повідомленні.