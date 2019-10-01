Добудова паркінгу у «Борисполі» обійдеться ще у 93 млн грн



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Багаторівневий паркінг біля терміналу D в Борисполі Фото: Іван Лях

Загальна вартість будівництва паркінгу зросла на 17%

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 25 вересня уклало угоду з ТОВ «НАН» про будівництво паркінгу на 93,02 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

У червні 2017 року фірма «НАН» виграла підряд на добудову багаторівневого паркінгу біля терміналу «D» на 2 тис. машино-місць до кінця 2018 року вартістю 532,65 млн грн.

У процесі виконання робіт проект уточнили, внаслідок чого зросли обсяги робіт при влаштуванні монолітних залізобетонних конструкцій паркінгу з прив’язкою до рішень щодо влаштування примикання переходу до терміналу «D». Також виникла потреба в заміні частини устаткування автоматизованих систем управління, які на той час були зняті з виробництва, та розробці додаткових рішень з диспетчеризації основних інженерних мереж для забезпечення централізованого контролю їх стану та керування ними.

Нинішню закупівлю додаткових робіт на 93,02 млн грн у попереднього підрядника провели за переговорною процедурою для сумісності з уже виконаними роботами. В обґрунтуванні аеропорт заявив, що заміна підрядника може призвести до призупинення робіт і технічних проблем внаслідок порушення нерозривності будівельного процесу.

Таким чином, загальна вартість будівництва зросла на 17%.

У договорі перераховані одинадцять субпідрядників, яких залучать до будівництва.

Із січня поліція веде кримінальне провадження щодо розтрати майна аеропорту «Бориспіль», фіктивного підприємництва та умисного ухилення від сплати податків службовця ТОВ «ТМ Буд», яке було одним із субпідрядників фірми «НАН» раніше.

«НАН» фігурує у кримінальній справі НАБУ як одна з ланок у ланцюжку постачальників ТОВ «Корпорація КРТ» екс-нардепів від «БПП» Богдана і Ярослава Дубневичів.

Крім того, податківці вважають, що компанія «НАН» має ознаки фіктивності.

Нагадаємо, 23 травня 2019 року у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» почав працювати чотирьохповерховий паркінг навпроти терміналу D, розрахований на 1019 паркомісць. Його загальна площа 40 тис. кв. м.

Джерело: Наші гроші