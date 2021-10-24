Українцям у рази підвищать плату за доставку газу. Скільки платитимемо

В Україні облгази з 1 січня планують підвищити тариф на доставку газу до 4 разів

Суми в платіжках за комуналку злетять

В Україні облгази з 1 січня планують підвищити тариф на доставку газу (абонплату) до 4 разів, залежно від постачальника. У деяких регіонах доставка одного куба може коштувати близько 8 грн, стільки ж платимо і за сам газ. Про це повідомляє Обозреватель.

Компанії пояснили, що через зростання витрат, підвищення зарплат тощо вони змушені також і підіймати свої тарифи. Деякі з них пропонують підняти ціни у два-чотири рази.

Хто і як хоче переглянути ціни:

Луганськгаз – з 1,55 грн до 8,41 грн;

Уманьгаз – з 1,78 грн до 8,91 грн;

Одесагаз – з 0,84 грн до 4,52 грн;

Київгаз – з 0,31 грн до 0,83 грн;

Київоблгаз – з 1,45 грн до 3,38 грн.

Розмір абонплати рахується для всіх індивідуально і залежить від того, скільки кубів витратила сім’я за газовий рік (з жовтня по жовтень). Загальний обсяг ділять на 12 місяців і отриману цифру множать на тариф на доставку.

Скільки доведеться платити?

Розмір абонплати рахується для всіх індивідуально і залежить від того, скільки кубів витратила сім’я за газовий рік (з жовтня по жовтень). Загальний обсяг ділять на 12 місяців і отриману цифру множать на тариф на доставку.

Платити потрібно щомісяця, незалежно від того, чи користуєтеся ви газом, чи ні. Для прикладу розрахуємо, як може збільшитися абонплата для сім’ї, яка користується послугами Одесагаз і платить за 150 кубів.

В 2021-му потрібно заплатити 126 грн;

У 2022-му потрібно заплатити 678 грн.

Сім’я, яка витрачає стільки ж газу, але користується послугами Луганськгаз:

В 2021-му потрібно заплатити 232,5 грн;

У 2022-му потрібно заплатити 1 261,5 грн.

Скільки коштує в жовтні газ

Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. «КиївГазЕнерджі» продає газ по 30,50 гривні за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр.

Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф у Києві, Дніпрі та Донецької області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.

Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річний. Компанії встановили річні ціни в середньому по дев’ять гривень за кубометр газу.

Нові тарифи ще тільки обговорюються

За процедурою облгази публікують на своєму сайті пропозиції підвищити ціни, а потім проходять обговорення. Однак документи з проєктом рішення часто розміщують так, що помітити його практично неможливо.

Далі Нацкомісія з питань енергетики і комунальних послуг перевірить розрахунки і ухвалює рішення, чи підвищувати ціни. І вже від них залежить остаточний розмір плати за доставку газу.