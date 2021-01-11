НКРЕКП ініціює рішення, які посилюють кризу в «зеленій» енергетиці, – інвестори

Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприємствами ВДЕ не спостерігається

«Є вкрай неприпустимим, щоб НКРЕКП прийняв рішення щодо заборони отримання коштів сектором відновлюваної енергетики», – директорка ЄУЕА Гуменюк

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ініціює неприпустимі рішення щодо зупинки фінансування «зеленої» енергетики, що тільки посилює кризу в галузі.

Про це в ході брифінгу в Центрі Разумкова заявила Олександра Гуменюк, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства (ЄУЕА), повідомивши про спроби НКРЕКП заборонити держпідприємству «Гарантований покупець» розрахунки за зелену електроенергію з коштів, які воно отримає від компанії НЕК «Укренерго».

«На нашу думку, є вкрай неприпустимим, щоб НКРЕКП прийняв рішення щодо заборони отримання цих коштів сектором відновлюваної енергетики», – сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що при підписанні меморандуму прем’єр-міністром Денисом Шмигалем уряд України дав згоду, що крім зниження «зеленого» тарифу уряд України здійснить ряд комплексних заходів для фінансової стабілізації сектору. З 1 серпня відбудуться 100% платежі та повернення накопичених боргів. Також було прописано графік платежів згідно якого 40% накопиченого боргу від 22 млрд грн буде повернуто в кінці 2020 року.

«Серед джерел повернення такого боргу було прописано декілька шляхів. Один з них – випуск облігацій, другий – отримання кредитних коштів «Укренерго» під державні гарантії», – уточнила Гуменюк.

Вона зазначила, що при ухваленні державного бюджету на 2021 рік не було передбачено коштів на випуск державних облігацій. Проте в кінці 2020 року Кабмін погодив державні гарантії для Укренерго, також були внесені зміни до державного бюджету 2020 року, де також були передбачені державні гарантії для отримання кредитних коштів для «Укренерго».

«Тобто підґрунтя і передумови були спрямовані на те в усіх пояснювальних записках було вказано, що кошти «Укренерго» були направлені на погашення боргів «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем». В свою чергу «Гарантований Покупець» має направити кошти, залучені «Укренерго» для погашення боргу перед відновлюваною енергетикою», – пояснила директорка ЄУЕА.

Як повідомлялося, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої «енергії.

Інвестори в зелену енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% «старого» боргу (9 млрд грн), до кінця 2020 року.

При цьому 31 грудня 2020 року, а також 6 січня НКРЕКП намагалася затвердити постанову, в якому б заборонялося ДП «Гарантований покупець» використовувати перераховані від «Укренерго» кошти для погашення «старого» боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або подібного формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприєствами ВДЕ не спостерігається. За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену «зелену» електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій в країну значно зменшився.