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    Через прорив трубопроводу змінено рух тролейбусів та автобусів (схеми)

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    Рух транспорту на ділянці, де стався прорив, обмежено - Через прорив трубопроводу змінено рух тролейбусів та автобусів (схеми)
    Рух транспорту на ділянці, де стався прорив, обмежено
    Фото: скріншот відео

    На вулиці Антоновича, 7-Б триває ліквідація аварії

    У зв’язку з проривом трубопроводу на вулиці Антоновича, 7-Б поблизу станції метро «Либідська» тимчасово змінено рух тролейбусів та автобусів. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

    Так, змінено рух тролейбусів №№ 1, 12, 42, 43, 50, 91 та автобусів №№ 20, 20К, 27, 51, 52.

    На місці працює відповідальна служба міста.

    Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, на вулиці Антоновича, 17-Б поблизу станції метро «Либідська» прорвало трубопровід. Рух транспорту перекрито.

    Аварійна бригада «Київтеплоенерго», яка знаходилась на чергуванні поблизу, оперативно розпочала відкачувати воду та локалізовувати витік води. Після цього триватимуть ремонтні роботи. Їх планують завершити впродовж доби.

    Теги: Київ громадський транспорт аварія Київпастранс Київтеплоенерго
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    Через прорив трубопроводу змінено рух тролейбусів та автобусів (схеми)