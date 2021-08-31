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    ЗМІ: новим міністром оборони можуть призначити Гусєва

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    Юрій Гусев зараз очолює концерн &laquo;Укроборонпром&raquo; - ЗМІ: новим міністром оборони можуть призначити Гусєва
    Юрій Гусев зараз очолює концерн «Укроборонпром»

    Чергова сесія Ради почнеться 7 вересня, питання відставки міністрів планують розглядати на перших засіданнях

    Голова парламентської фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко та спікер Верховної Ради Дмитро Разумков «спрогнозували» у ЗМІ «кадрові ротації уряду».

    Військовий кур’єр України з’ясував, що у переліку тих, хто буде відправлений у відставку знаходиться міністр оборони Андрій Таран.

    Добре поінформоване джерело стверджує що новим міністром оборони, після серії співбесід та консультацій в Офісі Президента, вірогідно буде призначений Юрій Гусев, який зараз очолює концерн «Укроборонпром».

    Чергова сесія Верховної Ради почнеться 7 вересня, питання відставки міністрів планують розглядати на перших засіданнях.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Зустріч відбудеться сьогодні, 31 серпня.

    Відомо, що захід буде проходити в будівлі Пентагону. Разом із Зеленським на неї піде міністр оборони Андрій Таран.

    Розпочнеться зустріч о 14:00 за Вашингтоном (21:00 за Києвом).

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    Теги: Укроборонпром Дмитро Разумков Юрій Гусєв Олександр Корнієнко
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    ЗМІ: новим міністром оборони можуть призначити Гусєва