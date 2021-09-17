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    Економіка та фінанси

    «Укрспецекспорт» відсвяткує 25-річчя за 2 млн грн державних коштів

    •  glavcom.ua
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    У ресторані Regent Hill є два зали на 100-450 та 300-500 гостей залежно від формату - «Укрспецекспорт» відсвяткує 25-річчя за 2 млн грн державних коштів
    У ресторані Regent Hill є два зали на 100-450 та 300-500 гостей залежно від формату
    Фото: regenthill.com.ua

    Гулятимуть у ресторані сина екснардепа від «Батьківщини»

    Державна компанія «Укрспецекспорт», що входить до концерну «Укроборонпром», 3 вересня уклала угоду з ТОВ «Ріджент Хілл» про послуги з ресторанного обслуговування на 2 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші».

    Як зазначає видання, компанія «Ріджент Хілл» має організувати і провести неназваний захід 8-9 жовтня в Києві. Закупівлю провели без аукціону, адже «Укрспецекспорт» не є замовником у розумінні закону «Про публічні закупівлі».

    Офіційною датою створення «Укрспецекспорту» вважається 9 жовтня 1996 року. Таким чином, 9 жовтня 2021 року держкомпанія відзначатиме 25 річницю свого заснування.

    Столична компанія «Ріджент Хілл» на чолі з Михайлом Ларіним належить Максиму Погорельському та ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група» Марка Дубового – сина екснардепа від «Батьківщини» Олександра Дубового. «Міжнародну інвестиційну групу» очолює Павло Дубовий, котрий, за даними з відкритих джерел, є двоюрідним братом Олександра Дубового.

    Компанія управляє однойменним елітним рестораном Regent Hill на Печерську. Там є дві зали на 100-450 та 300-500 гостей залежно від формату. Для корпоративних заходів цей ресторан пропонує «найбільший в Києві welcome зал» та повну конфіденційність.

    Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила масштабну корупцію у «Центрі первинної медико-санітарної допомоги».

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    Теги: гроші Укрспецекспорт ресторан Укроборонпром послуги
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    «Укрспецекспорт» відсвяткує 25-річчя за 2 млн грн державних коштів