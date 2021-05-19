Проїзд таки подорожчає. У Київраді спрогнозували розмір тарифу

Питання вартості проїзду обговорюється профільними комісіями Київради

Подорожчання проїзду у громадському транспорті Києва таки планується, але тариф буде нижчим, ніж 20 гривень. Про це повідомив депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець в ефірі телеканалу «Київ».

Депутат зазначив, що питання вартості проїзду в Києві саме активно обговорюється профільними комісіями. Наразі, за його словами, комунальні перевізники працюють в «мінус», і зі столичної скарбниці доводиться компенсувати мільярдні збитки.

Київрада думає над тим, як зробити так, щоб нові ціни не вдарили по кишенях киян і були прийнятними для перевізників.

«Насамперед має бути проста і зручна формула для всіх. Якщо ціна за паливо, електроенергію росте, то і збільшується проїзд… Ні 25 гривень, ні 20 не буде. Зараз іде дискусія, який може бути тариф. Зараз немає остаточного рішення і про це рішення ви дізнаєтеся з першоджерел», – запевнив Білоцерковець.

Нагадаємо, працівники «Київського метрополітену» і «Київпастрансу» оприлюднили звернення до Київради та мера Віталія Кличка, в яких виклали детально свої вимоги.

Зокрема, у зверненні метрополітену йдеться про скорочення пасажиропотоку, вимушене переведення частини працівників на чотириденний робочий день та економічно обґрунтовану вартість проїзду одного пасажира близько 20 гривень.

За розрахунками КП «Київпастранс» планова собівартість перевезення одного пасажира наземними видами транспорту на 2021 рік авто та електротранспортом становить 20,50 грн, міською електричкою – 71,72 грн. Економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн – на проїзд міською електричкою.

Транспортники зазначають, що існуючі тарифи 8 грн вичерпали себе та створюють колосальні борги для підприємств.

В обох заявах наполягають на тому, що підвищення тарифів – єдиний спосіб забезпечити стабільну виплату зарплат працівникам і оновлення рухомого складу, а значить – безпечні перевезення.

13 травня біля будівлі Київської міської ради відбулася акція протесту профспілок транспортників.

Київська мерія пояснила, коли можуть зрости тарифи на проїзд.

Мер Києва Віталій Кличко назвав справжню собівартість проїзду у громадському транспорті столиці.

Експерти не виключають, що проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає влітку.