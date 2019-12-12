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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» наступного року підвищить зарплату працівникам на 10%

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    Працівникам &laquo;Укрзалізниці&raquo; підвищать тарифні ставки та посадові оклади не менше ніж на 10% у першому кварталі 2020 року - «Укрзалізниця» наступного року підвищить зарплату працівникам на 10%
    Працівникам «Укрзалізниці» підвищать тарифні ставки та посадові оклади не менше ніж на 10% у першому кварталі 2020 року

    Середня заробітна плата в компанії за останні три роки збільшилася більш ніж удвічі

    «Укрзалізниця» та профспілка залізничників і транспортних будівельників підписали меморандум, згідно з яким працівникам «Укрзалізниці» підвищать тарифні ставки та посадові оклади не менше ніж на 10% у першому кварталі 2020 року.

    Про це повідомляє пресслужба перевізника.

    «Документом також передбачено подальше забезпечення оздоровлення залізничників і членів їхніх сімей та пенсіонерів у наступному році, а також фінансування об’єктів соціальної сфери.

    Профспілка натомість надаватиме підтримку «Укрзалізниці»перед відповідними органами влади у питанні скасування податку на землю для підприємств залізничного транспорту, зближення класів вантажів, що перевозяться залізничним транспортом», - йдеться у повідомленні.

    «Укрзалізниця», як відповідальний роботодавець, піклується про співробітників, поліпшення умов їхньої роботи та оплати праці, тому соціальний діалог між компанією та профспілками буде тільки посилюватись», - заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

    За його словами, середня заробітна плата в компанії за останні три роки збільшилася більш ніж удвічі.

    «За 9 місяців 2019 року компанія направила на фінансування соціального пакета 2,1 млрд грн, що більше ніж за весь минулий рік. Понад 1 млрд грн компанія витратила на утримання соціальної інфраструктури: лікарень, оздоровчих, культурних і спортивних установ», - розповів Кравцов.

    До слова, міністр економіки Тимофій Милованов підрахував, за скільки років українські зарплати наздоженуть польські.

    зарплата профспілка Укрзалізниця Меморандум фінансування
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