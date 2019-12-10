На Центральний залізничний вокзал Києва чекає масштабна реконструкція (фото)



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Проєкт реконструкції Центрального залізничного вокзалу

Реконструкцію вокзалу анонсував керівник Укрзалізниці

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» планує реконструювати Центральний залізничний вокзал у Києві.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

«Сучасний, зручний, без хаотично запаркованих автомобілів та стихійної торгівлі. Саме таким я бачу Центральний залізничний вокзал у Києві», - зазначив він.

Реорганізація вокзалу почнеться зсередини. В найближчі декілька місяців Укрзалізниця планує через систему Prozorro обрати партнера, який візьме в оренду торговельні площі на Центральному, Південному вокзалі та конкорсі (понад 10 тис. квадратних метрів).

«Торговельні точки, що заважають пасажирам або псують інтер’єр, будуть ліквідовані. Натомість зручні та невикористані площі – комерціалізовані. Наприклад, як багажне відділення, де зараз проходить виставка Ukraine WOW», - сказав Кравцов.

За підрахунками Укрзалізниці, на облаштування нових торговельних місць потенційний орендар витратить близько 70 млн грн.

«Завдяки такому підходу буде реконструйовано зсередини вокзал та значно збільшені доходні надходження Укрзалізниці: розраховуємо на зростання у 7 разів. Наразі ж з початку 2019 року вокзал завдав компанії більше 87 млн грн збитків», - повідомив Кравцов.

Після цього Укрзалізниця планує реконструювати привокзальні площі, передати частину площ у концесію, і на базі залізничного вокзалу з’явиться торговельно-розважальний центр.

Кравцов продемонстрував, як Центральний залізничний вокзал виглядатиме після реконструкції.

Він додав, що до кінця року буде публічно представлено на обговорення громадськості всі етапи наймасштабнішої реконструкції.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві інфраструктури України узгодили перелік вокзалів, які передадуть в управління приватним інвесторам в межах концесійних проєктів.

Раніше в Укрзалізниці повідомляли, що вокзали щороку приносять компанії 405 мільйонів гривень збитків. Зокрема, минулого року попри трафік Київський вокзал зазнав збитків на 36 мільйонів гривень.



