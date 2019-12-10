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    На Центральний залізничний вокзал Києва чекає масштабна реконструкція (фото)

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    Проєкт реконструкції Центрального залізничного вокзалу - На Центральний залізничний вокзал Києва чекає масштабна реконструкція (фото)
    Проєкт реконструкції Центрального залізничного вокзалу

    Реконструкцію вокзалу анонсував керівник Укрзалізниці

    Акціонерне товариство «Укрзалізниця» планує реконструювати Центральний залізничний вокзал у Києві.

    Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

    «Сучасний, зручний, без хаотично запаркованих автомобілів та стихійної торгівлі. Саме таким я бачу Центральний залізничний вокзал у Києві», - зазначив він.

    Реорганізація вокзалу почнеться зсередини. В найближчі декілька місяців Укрзалізниця планує через систему Prozorro обрати партнера, який візьме в оренду торговельні площі на Центральному, Південному вокзалі та конкорсі (понад 10 тис. квадратних метрів).

    «Торговельні точки, що заважають пасажирам або псують інтер’єр, будуть ліквідовані. Натомість зручні та невикористані площі – комерціалізовані. Наприклад, як багажне відділення, де зараз проходить виставка Ukraine WOW», - сказав Кравцов.

    За підрахунками Укрзалізниці, на облаштування нових торговельних місць потенційний орендар витратить близько 70 млн грн.

    «Завдяки такому підходу буде реконструйовано зсередини вокзал та значно збільшені доходні надходження Укрзалізниці: розраховуємо на зростання у 7 разів. Наразі ж з початку 2019 року вокзал завдав компанії більше 87 млн грн збитків», - повідомив Кравцов.

    Після цього Укрзалізниця планує реконструювати привокзальні площі, передати частину площ у концесію, і на базі залізничного вокзалу з’явиться торговельно-розважальний центр.

    Кравцов продемонстрував, як Центральний залізничний вокзал виглядатиме після реконструкції.

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    На Центральний залізничний вокзал Києва чекає масштабна реконструкція (фото)
    На Центральний залізничний вокзал Києва чекає масштабна реконструкція (фото)
    На Центральний залізничний вокзал Києва чекає масштабна реконструкція (фото)
    На Центральний залізничний вокзал Києва чекає масштабна реконструкція (фото)
    На Центральний залізничний вокзал Києва чекає масштабна реконструкція (фото)

    Він додав, що до кінця року буде публічно представлено на обговорення громадськості всі етапи наймасштабнішої реконструкції.

    Нагадаємо, раніше у Міністерстві інфраструктури України узгодили перелік вокзалів, які передадуть в управління приватним інвесторам в межах концесійних проєктів. 

    Раніше в Укрзалізниці повідомляли, що вокзали щороку приносять компанії 405 мільйонів гривень збитків. Зокрема, минулого року попри трафік Київський вокзал зазнав збитків на 36 мільйонів гривень.


    Київ Укрзалізниця реконструкція ProZorro вокзал
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