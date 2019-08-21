Укрзалізниця не купуватиме сувенірні рушники та вишиванки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Укрзалізниці зазначили, що закупівля сувенірної продукції була визнана недоцільною

На підприємстві мають намір провести перевірку всіх закупівель своєї філії - Центру сервісного забезпечення

Укрзалізниця розірвала договори про закупівлю сувенірних рушників та чоловічих і жіночих вишиванок по чотири тисячі гривень і має намір провести службову перевірку закупівель своєї філії - Центр сервісного забезпечення.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

«Договори постачання сувенірної продукції – лляних рушників та жіночих і чоловічих сорочок з вишивкою ручної роботи – розірвано за взаємною згодою сторін. Відповідну інформацію про це оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу www.prozorro.gov.ua», - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зазначають, що закупівля цієї сувенірної продукції була визнана недоцільною.

«За дорученням голови правління Укрзалізниці Євгена Кравцова департамент безпеки спільно із департаментом внутрішнього аудиту здійснюють службову перевірку закупівель Центру сервісного забезпечення АТ «Укрзалізниця», які останнім часом викликали неабиякий резонанс у ЗМІ», - підкреслили у пресслужбі і пообіцяли, що Укрзалізниця повідомить громадськість про результати перевірки.

В Укрзалізниці зауважили, що найближчим часом також розпочнеться комплексний аудит усіх процедур закупівель акціонерного товариства.

Раніше в Укрзалізниці повідомили, що з початку 2019 року пасажири вкрали з вагонів понад 2,5 тис. рушників і близько 500 підстаканників.